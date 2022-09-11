أسعار الذهب اليوم في مصر 11-9-2022 .. وعيار 21 عند مستويات مرتفعة

مازالت أوقية الذهب تسجل ثباتا عالميا في بورصة المعادن نتيجة لإغلاق البورصة للإجازة، فيما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-9-2022 في نهاية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوى الجمهورية مع تحرك الطلب على الذهب في السوق المحلية.

ومن المرتقب أن يواصل المعدن الأصفر صعوده محليا الفترة الحالية مع تحرك سعر الدولار أمام الجنيه، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1114 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب فى مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري استقرار خلال التعاملات الآن ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1114 جنيه)

فيما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1114 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (954 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 954 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8912 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليبلغ حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1716 دولار ، ومن المقرر أن يعاود السوق عالميا التداولات غدا في البورصة مع توقعات بالصعود محليا وعالميا بعد زيادة الطلب على الملاذ الآمن.