أسعار الذهب اليوم في مصر 11-8-2022.. وعيار 21 يخسر 12 جنيها للجرام

انهارت من جديد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 11-8-2022 مع انخفاض الطلب بشكل عنيف في منتصف تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات ، بالرغم من ثبات اوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية للمعادن عند مستوياته المرتفعه ولكن تراجع الطلب هبط بسعر المعدن محليا.

وفقد الجرام في سوق الصاغة نحو 12 جنيها للجرام الواحد ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1040 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1052 جنيها، غير المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وهو ما يضغط على التجار لخفض هامش الربحية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 11-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1190 جنيها)

وتراجع منذ قليل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل عنيف، ليسجل 1190 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1040 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط الطلب ليخسر الجرام نحو 12 جنيهات منتصف تعاملات اليوم ليبلغ 1040 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (896 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا محليا ليسجل 896 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8320 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 96 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانخفض سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36890 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.190 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستمر سعر أوقية الذهب عالميًّا في مستوياته المرتفعه خلال التعاملات اليوم نحو 1786 دولار مساء اليوم.