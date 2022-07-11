أسعار الذهب اليوم في مصر 11-7-2022.. واستقرار عيار 21

ثبات جديد في نهاية التعاملات المسائية سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-7-2022 في سوق الصاغة بمصر ثالث ايام العيد ، بعد هبوط ملحوظ صباحا بقيمة 5 جنيها للجرام ومع ثبات اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن مساءا اول ايام التداولات.

وبالرغم من انخفاض أسعار المعدن الأصفر مطلع التداول ، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1000 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح ، غير شامله المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيه للجرام

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1146 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مستوياته ليسجل العيار اقل بيعا نحو 1146 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1000 جنيه)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثبات متواصل في التعاملات ليبلغ 1000 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين القبلي والبحري حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (857 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ف استقر ايضا ليبلغ 857 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر انتشارا في القاهرة وجزء من الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8000 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ملحوظ عند نحو 8000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35526 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.146 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

يذكر أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرارا بالتعاملات اليوم نحو 1735 دولارًا للاوقية مع ارتفاع الطلب محليا على المعدن الاصفر