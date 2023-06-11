أسعار الذهب اليوم في مصر 11-6-2023.. عيار 21 يواصل مستوياته المتراجعة

ثبات جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-6-2023 بسوق الصاغة بالتداولات الصباحية ، بالتزامن مع إغلاق الجزء الأكبر من محال تداول وبيع الذهب والمجوهرات وتوقف التداولات في بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية على استقرار سعر الأوقية.

ومازالت الضبابية والترقب هما المسيطران على أسواق الذهب في البورصات العالمية والمحلية ، مع انتظار نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي والمركزي المصري لتحديد مستويات الفائدة ، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المعدن الأصفر ، فيما يسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية اليوم نحو 2330 جنيها.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-6-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2665 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثباتا اليوم في التعاملات الصباحية وهو العيار الأعلى قيمة في مصر ليسجل 2665 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2650 جنيها)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 2330 استقراره عند مستويات منخفضه ليبلغ 2330 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1996 جنيهًا)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 علي استقراره لليوم الثاني في التداولات بسوق الصاغة ليبلغ نحو 1996 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ولم يشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أى تغيرات بعد انخفاضه أمس ليبلغ نحو 18640 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما شهدت التعاملات اليومية على ثبات سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 82615 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.665 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب عالميا

أما عن سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية فلم يشهد أى تغيرات مع توقف التداولات للإجازة الأسبوعية ليستقر سعر الأوقية عند 1961 دولارا.