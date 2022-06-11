أسعار الذهب اليوم في مصر 11-6-2022.. وعيار 21 يفقد 6 جنيهات خلال أسبوع

استقرار جديد على خلفية ثبات أوقية الذهب بمنتصف تعاملات اليوم مع إغلاق بورصة المعادن العالمية للإجازة، بعدما سجلت قفزة ملحوظة في آخِر أيام التداول الأسبوعية، ولم تتغير معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-6-2022 خلال تداولات اليوم المسائية بكل محالّ الصاغة على مستوى الجمهورية.

وفقَد جرام الذهب نحو 6 جنيهات من قيمته، في تعاملات الأسبوع المنتهي، ليعود بعدها سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا مصر لاستقراره مجددًا ليبلغ نحو 1004 جنيهات للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية، والتي تزداد كلما ازداد تشكيل القطعة وأعمال التزيين فيها.

سعر الذهب

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-6-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيهًا)

وعلمت “المال” من شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرارًا بشكل ملحوظ، خلال التعاملات الآن، ليسجل 1150 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1004 جنيهات)

كما أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقر بنهاية اليوم بعد صعوده صباحًا بشكل ملحوظ في التعاملات، ويبلغ 1004 جنيهات للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيهًا)

فيما أوضحت أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 8032 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35350 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرارًا في التعاملات اليوم، ليبلغ 1871 دولارًا للأوقية في بورصة المعادن.