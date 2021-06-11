اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 11-6-2021 وعيار 21 يتراجع 3 جنيهات

عيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام
عمر سالم 4:41 م, الجمعة, 11 يونيو 21 4:41 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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عاود سعر الذهب خلال تعاملاته الآن الهبوط عالميا بشكل ملحوظ عقب انخفاض أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن بلندن، لتتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11–6- 2021، في نهاية التعاملات المحلية بسوق الصاغة في آخر أيام تعاملات الأسبوع.

كما تراجع سعر الذهب في مصر بنحو 3 جنيهات ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 808 جنيهات للجرام، مقارنة مع أسعاره خلال تعاملات اليوم الصباحية والتى سجلت 811 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة. 

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-6–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (924 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 924 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيهات)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليبلغ 808 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (694 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18  لبسجل  694 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6464 جنيها)

وتراجع سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6464 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28644 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 924  ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1881 دولارًا.

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جدير بالذكر ان أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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