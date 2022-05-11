أسعار الذهب اليوم في مصر 11-5-2022.. وعيار 21 يسجل 1185 جنيها

ثبات متواصل على مدار اليوم خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن ، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 11-5-2022 بشكل متواصل في نهاية تعاملات اليوم المسائية بمختلف محال الصاغة ، وسط ترقب في الأسواق لحركة الدولار امام الجنية.

وانخفضت امس أسعار الذهب في البورصة لادني مستوي لها خلال شهرين ، ليسجل المعدن الاصفر ثبات عند مستوياته ، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1185 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال التعاملات الصباحية ، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 11-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1345 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 على مدار تعاملات اليوم ليواصل ثباته في المستوي الآن ليسجل 1345 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة والاقل مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1185 جنيه)

واكد تجار الذهب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقر عند مستويات مرتفعه ليبلغ 1185 جنيه بدون مصنعيه ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1010 جنيهًا)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثباته عند مستوياته ليبلغ 1010 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9480 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9480 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 41695 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.345 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1853 دولارًا بعد ارتفاعها صباحا نحو 10 دولارات للاوقية مع ارتفاع عوائد السندات الامريكية عالميا