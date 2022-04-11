أسعار الذهب اليوم في مصر 11-4-2022.. وعيار 21 يسجل 1015 جنيها

واصلت البورصة العالمية تعاملاتها اليومية صعود سعر الذهب اليوم عالميًّا ليستمر في مكاسبه على مدار اليوم، ويرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-4-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية وصعود الدولار أمام الجنيه.

وقفز سعر الذهب بقيمة 8 جنيهات خلال اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1015 جنيهًا للجرام، مقارنة بتعاملات صباح اليوم التي سجلت 1007 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتي تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم يرتفع بقوة

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1157 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بقيمة نحو 7 جنيهات على مدار اليوم، ليبلغ 1157 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1015 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1015 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (873 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 8 جنيهات ليسجل 873 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8120 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 56 جنيهًا ليسجل نحو 8120 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثّر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 35900 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.158 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1956 دولار ، مع تذبذب في التعاملات مساء اليوم وتوقعات بمواصلة الصعود.