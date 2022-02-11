أسعار الذهب اليوم في مصر 11-2-2022 وارتفاع عيار 21 بقيمة جنيهين



عاود سعر الذهب اليوم عالميا صعوده بشكل ملحوظ مجددا في آخر أيام تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد تراجع صباح اليوم لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-2-2022 في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية مع معاودة هبوط سعر الدولار عالميا.

وانخفض الذهب 3 جنيهات صباحا وارتفع الآن جنيهين وعوض خسائره، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 802 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار ه صباحا والتي سجلت 800 جنيه، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر

وتقوم جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (917 جنيها)

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الآن جنيهين وسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 917 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (802 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا طفيفا في التعاملات ليبلغ 802 جنيه؛ وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (687 جنيهًا)

فيما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 687 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6416 جنيها)

وارتفع الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيها نحو 6416 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

أما عن أوقية الذهب عيار 24 فقد سجلت ارتفاعا بقيمة 60 جنيها لتبلغ نحو 28427 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 917 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1834 دولار في آخر أيام التعاملات بالبورصة.