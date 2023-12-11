أسعار الذهب اليوم في مصر 11-12-2023.. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات

ما زالت كلمة السر في تداولات سوق الصاغة هي التذبذب صعودًا وهبوطًا، لتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-12-2023 ارتفاعا في منتصف تعاملات الصاغة بشكل طفيف بالسوق المحلية، على العكس من ثبات سعر الأوقية عالميًا، وتوقف التداولات في بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية.

تواصلت المال مع مصادر في شعبة المجوهرات بالغرف التجارية، إنه ورغم هبوط الأونصة عالميًا فقد تحرك سعر الجرام صعودًا بنحو 5 جنيهات، وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2790 جنيها، مقارنة بسعره أمس 2785 جنيها، غير شامل المصنعية التى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 11-12-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3188 جنيها)

زيادة جديدة في المعدن الاصفر محليا ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوق الصاغة نحو 3188 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2790 جنيها)

وقفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ضعيف في التداولات ليبلغ 2790 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2391 جنيهًا)

وصعد في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل قيمة في السوق المحلي عند 2391 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22320 جنيها)

فيما حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارباح بقيمة 40 جنيها ليسجل 22320 جنيها، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات من 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستفاد سعر سبيكة الذهب عيار 24 من صعود الجرام لتبلغ نحو 98828 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 صعود الي حوالي 3188 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وافتتحت جلسات البورصة العالمية للمعادن للمعادن تعاملاتها علي انخفاض سعر أوقية الذهب في أولي الجلسات الأسبوعية لتسجل نحو 1993 دولارا.