اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 11-12-2021 وثبات عيار 21

عيار 21 يسجل 783 جنيها للجرام
عمر سالم 7:44 م, السبت, 11 ديسمبر 21 7:44 م, السبت, 11 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك


واصلت البورصة العالمية للمعادن الثبات في أول أيام الأسبوع، وسط عدم تغير في سعر الذهب اليوم، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-12-2021، بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم المسائية بمختلف محال الصاغة في كافة المحافظات.

وتغلق أسواق المعادن العالمية أبوابها السبت للإجازة الأسبوعية، بعد صعود طفيف بالمعدن الأصفر صباح اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 783 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير متضمنة المصنعية .

اقرأ أيضا  سنتامين: منجم السكري يحتوى على أكبر احتياطيات من الذهب منذ 10 سنوات
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-12-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (894 جنيها)

وأنهي سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة، تعاملاته في آخر أيام الأسبوع  علي ثبات في المستوي الآن ليسجل 894 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 783 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 وسط استقرار بشكل متواصل  في التعاملات ليبلغ 783 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-12-2021.. وعيار 21 يواصل النزيف

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثالث على التوالي ليبلغ 671 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6264 جنيه)

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6264 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27714 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-12-2021 وعيار 21 يربح 3 جنيهات

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 894 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1783 دولارًا.

ومازالت أسعار الذهب تسجل مستويات منخفضه خلال تعاملات شهر ديسمبر الجاري مقارنة بما وصلت اليه في نوفمبر الماضي بعد تسجيلها أعلي مستوي لها في 5 أشهر عند 812 جنيها للجرام عيار 21.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

آلاف الموردين الصغار يكتوون بنار تعثر «إيفرجراند» الصينية

أيمن عزام 7:02 م, السبت, 11 ديسمبر 21

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت.. تراجع أسعار مواد البناء في السوق التجارية

دعاء حسني 7:00 م, السبت, 11 ديسمبر 21

وزير الزراعة : شهدنا من يناير حتى الآن 22 ألف حالة تعدٍ بمساحة 994 فدانا

صفية حمدي 6:53 م, السبت, 11 ديسمبر 21

شركة «نايكي» تتهم «أديداس» بانتهاك براءة اختراع

أيمن عزام 5:40 م, السبت, 11 ديسمبر 21

«حماية المستهلك» يشن 212 حملة لضبط الأجهزة الطبية مجهولة المصدر

محمد مجدي 4:53 م, السبت, 11 ديسمبر 21

2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك بورسعيد نوفمبر الماضي

منى عبدالباري 4:30 م, السبت, 11 ديسمبر 21