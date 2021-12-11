أسعار الذهب اليوم في مصر 11-12-2021 وثبات عيار 21



واصلت البورصة العالمية للمعادن الثبات في أول أيام الأسبوع، وسط عدم تغير في سعر الذهب اليوم، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-12-2021، بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم المسائية بمختلف محال الصاغة في كافة المحافظات.

وتغلق أسواق المعادن العالمية أبوابها السبت للإجازة الأسبوعية، بعد صعود طفيف بالمعدن الأصفر صباح اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 783 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير متضمنة المصنعية .

أسعار الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-12-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (894 جنيها)

وأنهي سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة، تعاملاته في آخر أيام الأسبوع علي ثبات في المستوي الآن ليسجل 894 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 783 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 وسط استقرار بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 783 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثالث على التوالي ليبلغ 671 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6264 جنيه)

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6264 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27714 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 894 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1783 دولارًا.

ومازالت أسعار الذهب تسجل مستويات منخفضه خلال تعاملات شهر ديسمبر الجاري مقارنة بما وصلت اليه في نوفمبر الماضي بعد تسجيلها أعلي مستوي لها في 5 أشهر عند 812 جنيها للجرام عيار 21.