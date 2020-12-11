أسعار الذهب اليوم في مصر 11-12-2020 .. استقرار عيار 21

شهدت اوقية الذهب استقرار خلال تعاملات اليوم في بورصة المعادن العالمية ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 11-12-2020 بعد تراجعها على مدار يومين ، لتسجل ثباتا ببداية تعاملات اليوم الصباحية بالسوق المحلية الخاصة بالصاغة . وسجل…

شهدت اوقية الذهب استقرار خلال تعاملات اليوم في بورصة المعادن العالمية ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 11-12-2020 بعد تراجعها على مدار يومين ، لتسجل ثباتا ببداية تعاملات اليوم الصباحية بالسوق المحلية الخاصة بالصاغة .

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق استقرارا حيث بلغ اليوم 802 جنيه، وهى نفس أسعارها خلال تعاملات امس ، علما بأن تلك الأسعار غير شاملة المصنعية. سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” في التقرير الأتى أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 11-12-2020

سعر جرام الذهب عيار 24 (916 جنيهًا)

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 916 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (802 جنيه)

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ثباتا عند 802 جنيه للجرام وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (687 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 18 شهد ثباتا عند 687 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب اليوم (6418 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6418 جنيها، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجلت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1832 دولارًا.

تذبذب في سعر الذهب وتوقعات باستمرار استقراره

ويشهد سعر الذهب في مصر استقرارا خلال اليومين الجاريين ، وقد يستمر في الاستقرار حتي الاثنين المقبل لاسيما وان بورصة المعادن تغلق تعاملاتها الاسبوعيه غدا السبت ، وسط تذبذب الاسعار في منطقة 802-804 جنيها للجرام عيار 21.

كما يشهد سوق الذهب تراجعا في الاقبال على الشراء ، مع تاكيدات من جانب شعبة الذهب بان الرواج يكون على شراء جرامين الى 4 جرامات عيار 21 او 18 فقط وهو ما يشكل نسبة متدنيه للغاية ، ويضغط على محال الذهب.

وأكدوا أن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء والادخار من جانب المواطنين خلال الفترة الحالية لاسيما مع هبوط الأسعار عالميا ومحليا، موضحًا أن نسبة المبيعات منخفضة للغاية.

فيما صعد سعر الذهب العالمى خلال تعاملات الجمعة، عقب انخفاض الدولار قرب أدنى مستوى فى عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب فى التعاملات الفورية 0.1% إلى 1837.21 دولار للأوقية، وربح الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1841.50 دولار

جدير بالذكر ان الطلب على الذهب يرتفع والذي يعد ملاذا آمنا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، لاسيما أنه يعد ملاذا آمنا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات.