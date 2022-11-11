أسعار الذهب اليوم في مصر 11-11-2022.. عيار 21 عند مستويات مرتفعة

انخفاض ملحوظ في سوق الصاغة شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-11-2022 منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات نتيجة هبوط سعر أوقية الذهب بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال آخر أيام التداولات، ليخسر المعدن جزءا من أرباحه الصباحية.

وخسر سعر الجرام بقيمة 5 جنيهات خلال اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1256 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحًا التى سجلت 1260 جنيهًا بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1435 جنيهًا)

وعلمت المال، أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مساء في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1435 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1256 جنيها)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 1256 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1077 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ملحوظا ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1077 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10048 جنيها)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد 32 جنيها من قيمته ويسجل نحو 10048 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43485 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 1.435 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1760 دولارا.