أسعار الذهب اليوم في مصر 11-10-2022.. وعيار 21 يرتفع 24 جنيها

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب عن صعود سعر الأوقية عالميا في بورصة المعادن، كما قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-10-2022 بشكل كبير في منتصف تعاملات اليوم ، عقب صعود سعر الذهب عالمياً والدولار محلياً مع ازدياد الطلب على المعدن الأصفر .

وقال في تصريحات لـ “المال” إن الجرام الواحد ارتفع اليوم في مصر بقيمة 24 جنيها، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1118 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس 1094 جنيها، غير متضمنة المصنعية، والتى تحدد وفقًا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-10-2022 في التقرير التالي.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1276 جنيهًا)

وأوضح عضو شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 24 الآن ، وهو الاعلى سعر في مصر ارتفع بالتعاملات الي نحو 1276 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر، لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1118 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 على مدار تعاملات اليوم بشكل قوي ليبلغ 1118 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (958 جنيهًا)

كما ارتفع بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 958 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8944 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا جديدا ليبلغ نحو 8944 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 39556 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.276 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1679 دولارا.