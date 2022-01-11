أسعار الذهب اليوم في مصر 11-1-2022.. وثبات عيار 21

عاودت أوقية الذهب ثباتها الآن خلال تعاملاتها في منتصف جلسة اليوم ببورصة المعادن العالمية بعد قفزة في سعر الذهب اليوم بشكل ملحوظ صباحًا، لتستقرّ معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-1-2022 منتصف تعاملات اليوم المسائية بكل محالّ الصاغة على مستوى الجمهورية.

ومن المتوقع أن يعاود سعر الذهب الصعود بعد هبوط سعر الدولار عالميًّا، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 792 جنيهًا للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهات)

ويعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا بين الأعيرة الأخرى ليستقر خلال التعاملات الآن ليسجل 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 792 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 792 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (679 جنيهًا)

فيما استقر أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 679 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6336 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27993 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب عالميًّا

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا بعد صعودها صباح اليوم بنحو 15 دولارًا لتسجل الآن 1806 دولارات، فيما تتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بسعر أوقية الذهب عالميًّا وسعر الدولار عالميًّا ومحليًّا، واستمر السعر في ثبات أمس.