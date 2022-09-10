أسعار الذهب اليوم في مصر 10-9-2022 .. وعيار 21 يسجل 1114 جنيها

تغلق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها على مدار اليوم وغداً الأحد للإجازة الأسبوعية بعد تسجيلها صعودا جماعيا لكل أعيرة الذهب، وترتفع معها مساء اليوم أيضًا أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-9-2022 بشكل طفيف في سوق الصاغة على مستوى الجمهورية ليحافظ على مكاسبه الأسبوعية.

وحافظ سعر الذهب في مصر على مستوياته التى سجلها الأسبوع الماضي بعد تذبذب في السعر على مدار التداولات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية إلى نحو 1114 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعار الجرام السبت الماضي، غير متضمنة المصنعية والتي تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-9-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيهًا)

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة وسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1273 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1114 جنيهًا)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1114 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (954 جنيهًا)

وصعد مساءً سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليبلغ 954 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيهًا)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8912 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية إنه من الصعب توقع مصير المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة في ظل التقلبات العالمية للأسعار والبورصات ومدى تأثيرها بالمعدن الأصفر ، فيما تسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1716 دولارًا.