أسعار الذهب اليوم في مصر 10-9-2021 وعيار 21 يرتفع جنيهين

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-9-2021 ارتفاعها بشكل متواصل في نهاية تعاملات اليوم المسائية بسوق الصاغة المحلية، بعد صعودها في سعر أوقية الذهب بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وصعد جرام الذهب بقيمة جنيهين، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 785 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات الصباح التى سجلت 783 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-9–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليبلغ نحو 896 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (785 جنيها)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 785 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (674 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعه محليا ليسجل 674 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27775 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1795 دولارا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.