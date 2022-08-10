أسعار الذهب اليوم في مصر 10-8-2022.. وعيار 21 يواصل النزيف ليخسر 5 جنيهات

هبوط جديد للمعدن الأصفر محليًّا رغم ارتفاعه عالميًّا؛ ما تسبب في انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-8-2022 خلال التداولات المسائية، نتيجة تراجع الطلب على الذهب بسوق الصاغة المحلية بمختلف المحافظات نظرًا للحالة الاقتصادية وتسجيله مستويات عالية مقارنة بالشهر الماضي.

قال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن قيمة التراجع المسائي بلغت نحو 5 جنيهات في كل الأعيرة المتداولة ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن إلى نحو 1056 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1061 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1210 جنيهات)

انخفاض متتال لسعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بشكل ملحوظ، ليسجل 1210 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1056 جنيهًا)

فيما بلغت خسائر الذهب لعيار 21 نحو 5 جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات نحو 1056 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (908 جنيهات)

وأضاف جيد أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا في مصر سجل هبوطًا عند مستوى 908 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8448 جنيهًا)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 8448 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37510 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 1.216 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1791 دولارًا، مساء اليوم.

وتشهد سوق المعادن الثمينة في مصر ضبابية في المشهد نتيجة لعدة أسباب؛ أبرزها تحرك سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرًا،

بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأوقية عالميًّا لأعلى مستوى في شهرين، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية بشكل ملحوظ مؤخرًا، ما أسهم في الحد من ارتفاعات الذهب في مصر.