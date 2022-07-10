أسعار الذهب اليوم في مصر 10-7-2022.. وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ثباتا الأحد 10-7-2022 بشكل متواصل وملحوظ في تعاملات اليوم المسائية بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية ، على خلفية ثبات سعر الذهب اليوم عالميا نتيجة إغلاق بورصة المعادن وتوقف التعاملات للإجازة الأسبوعية.

ومن المقرر أن يستأنف التداول غدا الإثنين بالبورصة العالمية ، بعد ارتفاع ملحوظ لسعر الذهب على مدار الأسبوع الماضي ، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1005 جنيهات ، مقارنة بسعره الأحد الماضي نحو 990 جنيها غير شامل المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-7-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

ويعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة الأخري والذي شهد استقرارا خلال التعاملات ليبلغ 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1005 جنيهات)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1005 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8040 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم عند 1742 دولارا ، وتسود تغيرات عالمية أثرت سلبا في سعر الذهب أبرزها رفع سعر الفائدة الأمريكية أكثر من مرة نتيجة ارتفاع التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.