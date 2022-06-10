أسعار الذهب اليوم في مصر 10-6-2022.. وعيار 21 يرتفع 9 جنيهات

قفزة ملحوظة شهدتها أوقية الذهب بأكثر من 28 دولارا للأوقية في آخر أيام تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد هبوط أمس وصباح اليوم ، وترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-6-2022 خلال التعاملات المسائية بمصر في سوق الصاغة المحلية.

وقال عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف نادي نجيب ، إن سعر الذهب عالمياً ارتفع نحو 9 جنيهات للجرام ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشاراً في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1005 جنيهات للجرام، بعد هبوطه أمس التى سجلت 996 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تتراوح ما بين 60 الى 120 جنيها للجرام.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا سجل أرباحاً بنحو 9 جنيهات ، في تعاملات الصباح ، ليبلغ 1155 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1005 جنيهات)

فيما يسجل العيار الأعلى مبيعا وانتشارا في مصر وهو جرام الذهب عيار 21 شهد قفزة جديدة مثل باقي الأعيرة بالتعاملات ليبلغ 1005 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 (865 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ليربح 9 جنيهات نظرا لأنه الأقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والاكثر في حساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8080 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36703 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.155مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1872 دولارا في التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مع ترقب إعلان الفيدرالي الأمريكى زيادة سعر الفائدة على الدولار بنحو 0.5%