أسعار الذهب اليوم في مصر 10-6-2021 وارتفاع عيار 21 جنيهين

حالة من التذبذب السريع والكبير تسود التعاملات في بورصة المعادن العالمية تتأثر بها التعاملات المحلية ، حيث عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-6-2021 ، ارتفاعها بشكل ملحوظ مجددا في منتصف تعاملاتها المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية ، ليعوض جزءا من خسائره على خلفية صعود سعر الذهب اليوم عالميًا بشكل طفيف.

وصعد سعر الذهب اليوم بنحو جنيهين للجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين القبلي والبحري ليسجل نحو 810 جنيهات، مقابل أسعاره صباحا بالصاغة والتى سجلت 808 جنيهات، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-6-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (927 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا ، ارتفاعا الآن في التعاملات ، ليسجل الجرام 927 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (810 جنيهات)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الارتفاع بشكل ملحوظ، ليسجل 810 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (697 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 18 الارتفاع ليسجل 697 جنيها فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6480 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في التعاملات ليسجل نحو 6480 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28742 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 927 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين عبر الاستثمار فيه، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار محليا تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

وسجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1891 دولارًا فى بداية التعاملات.