أسعار الذهب اليوم في مصر 10-5-2022 .. وعيار 21 يخسر 20 جنيها

تراجعت أعيرة المعدن الاصفر بشكل كامل في البورصات العالمية خلال التعاملات على مدار اليوم ، لينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-5-2022 بشكل كبير في منتصف تعاملات سوق الصاغة المسائبة بمختلف المحافظات الان ، بعد خسارة اوقية الذهب نحو 20 دولارا

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، ان الذهب في مصر خسر 20 جنيها ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1195 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1215 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1360 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1360 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1195 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع نحو 20 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1195 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1020 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 1020 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9560 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 160 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 9560 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 42160 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.360 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1843 دولار مساء اليوم بعد تسجيلها نحو 1864 دولار صباح اليوم ليحدث حركه هبوط قوية الان.