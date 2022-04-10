أسعار الذهب اليوم في مصر 10-4-2022.. وعيار 21 يسجل 995 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم عالميا استقرار لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع عدم تغير في اوقية الذهب نتيجة اغلاق البورصة العالمية للمعادن للاجازة الاسبوعية ، ليثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 10-4-2022 بشكل ملحوظ خلال نهاية تعاملات اليوم بمختلف محال الصاغة.

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 995 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير متضمنة المصنعية ، ولازال الطلب على المعدن الاصفر متراجع محليا بعد تسجيله مستويات كبيره نتيجة صعود سعر الدولار امام الجنية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 10-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1124 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 حيث استقر عند نفس مستوياته في اخر ايام الاسبوع امس السبت علي ثبات في المستوي الآن ليسجل 1124 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 995 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 995 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (852 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثباتا الثاني على التوالي ليبلغ 852 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7960 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما استقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند نحو 34844 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.124 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1947 دولارًا وهو اعلى مستوي في اسبوعين سجله المعدن الاصفر في البورصات العالمية.