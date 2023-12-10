أسعار الذهب اليوم في مصر 10-12-2023 .. عيار 21 يلامس 2800 جنيه للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-12-2023 تحركات محدودة للارتفاع بمختلف المحافظات في سوق الصاغة، في ظل عودة سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى التذبذب المتواصل أمام الجنيه، بينما سعر الأونصة العالمية يشهد ثباتا في بورصة المعادن الدولية على خلفية توقف التداولات للإجازة الأسبوعية.

وستعاود بورصة المعادن الدولية استئناف تداولاتها غدًا الإثنين، فيما ربح سعر الجرام في مصر قيمة 5 جنيهات في منتصف التداولات بسوق الصاغة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً ومبيعًا لنحو 2790 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس البالغ 2785 جنيها غير شامل المصنعية على الجرام.

وترصد المال في التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع وقت كتابة التقرير سعر جرام الذهب عيار 24 ليبلغ 3189 جنيها للجرام رغم ثبات الأوقية عالميأ.

سعر جرام الذهب عيار 21

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم بسوق الصاغة عند مستوى 2785 جنيها للجرام قبل أن يصعدويتداول عند المستوى 2790 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 تحرك جديد ليبلغ نحو 2391 جنيها للجرام بدون مصنعية ويتجاوز 2500 جنيه بالمصنعية

سعر الجنيه الذهب في مصر

ارتفع في سوق الصاغة سعر الجنيه الذهب في مصر ليسجل 22320 جنيها غير شامل أى تكاليف أخرى.

سعر سبيكة الذهب في مصر

ارتفع أيضًا في التداولات المحلية سعر سبيكة الذهب في مصر لتسجل 98859 جنيهًا مدعوما بزيادة سعر الجرام ، وتزن السبيكة 31 جرامًا عيار 24.

التحركات المستقرة والتذبذب يسيطر على سعر الذهب المحلي منذ الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تصحيح سلبي معتدل في سعر الأونصة العالمي بعد انخفاضها بقوة مؤخرًا، بالإضافة إلى استمرار الحذر والترقب في الأسواق في ظل أوضاع الاقتصاد المحلي الضبابية وغير المطمئنة.