أسعار الذهب اليوم في مصر 10-11-2022.. وأشتعال عيار 21 مجدداً

قفزة ملحوظة سجلتها أوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن بأكثر من 35 دولار مساء لتؤثر بذلك على أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-11-2022 ليرتفع الجرام في سوق الصاغة بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية بواقع 3 قروش بنهاية تعاملات الأسبوع.

وقفز سعر جرام الذهب في التعاملات المسائية بنحو 10 جنيهات مجدداً بعد هبوطه أمس وصباح اليوم، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1232 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1222 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1408 جنيهات)

وقفز سعر عيار 24 وهو الاغلي والأقل مبيعا في مصر نظرا لثمنه المرتفع، حيث صعد ليبلغ 1408 جنيهات، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1232 جنيها)

بعد تراجعه على مدار يومين اشتعل مجدداً سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، مثل باقي الأعيره بشكل ملحوظ ليبلغ 1232 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1056 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1056 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9856 جنيها)

وبلغت أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 80 جنيها ليسجل نحو 9856 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43648 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.408 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بحركة سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنسبة طفيفه لتسجل نحو 1750 دولار.