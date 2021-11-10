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أسعار الذهب اليوم في مصر 10-11-2021 وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

عيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام
عمر سالم 7:09 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 7:09 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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شهد سعر أوقية الذهب ارتفاعا كبيرا ومتلاحقًا بشكل ملحوظ بنهاية اليوم الأربعاء 10-11-2021، في ظل اتجاه صعودي للمعدن الأصفر في التعاملات، في تداولات بورصة المعادن العالمية الآن، ليرتفع معها أسعار الذهب في مصر، في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية.

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن جرام الذهب في مصر ربح 5 جنيهات الآن بعد قفزة في البورصة العالمية،  ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 793 جنيهًا للجرام، بعد صعوده صباحا وسجل في بداية التعاملات 787 جنيها، غير متضمن المصنعية.

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الذهب جديد
الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 10-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهات)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل كبير خلال التعاملات الآن ليسجل 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (793 جنيها)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21  نحو 5 جنيهات الان والذي سجل صعودا كبيرا في التعاملات ليبلغ 793 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (681  جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 681 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6344 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6344 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 لتصل إلى 28025 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1855 دولارًأ.

وينتظر سعر الذهب في البورصة العالمية البيانات من الأسواق العالمية، وأبرزها طرح السندات الأمريكية، وبيانات الوظائف الأمريكية، ما يساهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر من عدمه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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