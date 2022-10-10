أسعار الذهب اليوم في مصر 10-10-2022.. وارتفاع عيار 21 رغم انهيار المعدن عالميا

هبوط كبير سجلته الأوقية عالميًّا خلال أول أيام تداولات البورصة العالمية لتواصل خسائرها على مدار اليوم، وعلى العكس منها ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-10-2022 في تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية؛ على خلفية صعود الطلب على المعدِن الأصفر محليًّا.

ووفقًا لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، فإن سعر الذهب قفز بقيمة 10 جنيهات اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1094 جنيهًا للجرام، مقارنة بالتعاملات صباحًا التى سجلت 1084 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1250 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في سوق الصاغة بقيمة نحو 10 جنيهات منتصف اليوم، ليبلغ 1250 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1094 جنيهًا)

وأضافت الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز مجددًا بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1094 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (938 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا في مصر 10 جنيهات ليسجل 938 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8752 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 80 جنيهًا ليسجل نحو 8752 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 38750 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.250 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما انخفضت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1668 دولارًا نتيجة صعود سعر الدولار عالميًّا.