اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 10-10-2021 وعيار 21 يسجل 770 جنيها

وسط تراجع فى الطلب على الذهب محليا
عمر سالم 5:35 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 5:35 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 10-10-2021، في مصر استقراراً بشكل ملحوظ لليوم الرابع على التوالي في سوق الصاغة المحلية، وسط مواصلة بورصة المعادن العالمية التوقف اليوم وعدم وجود تداول للأجازة الأسبوعية، على ان تفتتح تعاملاتها الاسبوعية غداً الاثنين وسط ترقب من المستثمرين.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن دخول موسم المدارس والجامعات تسبب في تراجع الطلب بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية على المعدن الاصفر وسط ثبات أسعار اليوم ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 770 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس وصباح اليوم غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر .

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وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-10-2021:

الذهب
الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقرار بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيها)

وأوضح ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لم يشهد اى تغير بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 770 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة بشكل ملحوظ الآن ليسجل 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6168 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6160 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27311 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارا.

 

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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