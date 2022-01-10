أسعار الذهب اليوم في مصر 10-1-2022.. وارتفاع عيار 21

عاود سعر الذهب اليوم الصعود في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في أول أيام التداولات الأسبوعية، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-1-2022 ، وينهي تعاملاته اليومية على صعود طفيف في جميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.، وسط ترقب من جانب المتعاملين لتحرك الأسعار.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة جنيه واحد، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن إلى نحو 789 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التي سجلت 788 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية مع صعود أوقية الذهب عالميًّا.

سعر الذهب جديد

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيه)

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل طفيف للغاية خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع بسيط في التعاملات ليبلغ 789 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

واستمر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا في الارتفاع محليًّا ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيهًا)

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر وربح نحو 16 جنيهًا ويسجل نحو 6312 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27931 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت أسعار أوقية الذهب عالميًّا ارتفاعًا كبيرًا خلال التعاملات أمس لتبلغ نحو 1794 دولارًا، ليرتفع معها أسعار الذهب الآن في مصر.