اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 10-1-2022.. وارتفاع عيار 21

عيار 21 يسجل 789 جنيها
عمر سالم 5:08 م, الأثنين, 10 يناير 22 5:08 م, الأثنين, 10 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

عاود سعر الذهب اليوم الصعود في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في أول أيام التداولات الأسبوعية، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-1-2022 ، وينهي تعاملاته اليومية على صعود طفيف في جميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.، وسط ترقب من جانب المتعاملين لتحرك الأسعار.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة جنيه واحد، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن إلى نحو 789 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التي سجلت 788 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية مع صعود أوقية الذهب عالميًّا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر تهبط على مدار 2021 وعيار 21 يخسر 32 جنيها (إنفوجراف)
الذهب جديد
سعر الذهب جديد

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيه)

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل طفيف للغاية خلال التعاملات الآن ليسجل 901  جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع بسيط في التعاملات ليبلغ 789 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-1-2022.. وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

واستمر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا في الارتفاع محليًّا ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيهًا)

كما ارتفع  سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر وربح نحو 16 جنيهًا ويسجل نحو 6312 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 6-1-2022 وعيار 21 يواصل خسائره الكبيرة

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27931 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت أسعار أوقية الذهب عالميًّا ارتفاعًا كبيرًا خلال التعاملات أمس لتبلغ نحو 1794 دولارًا، ليرتفع معها أسعار الذهب الآن في مصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع كوريا الجنوبية

منى عبدالباري 3:17 م, الأثنين, 10 يناير 22

بنك الطعام المصري يناقش طرق زيادة الحاصلات الزراعية لتمكين صغار المزارعين

سارة لطفي 12:55 م, الأثنين, 10 يناير 22

التموين: المخزون السلعي فى المنيا آمن ويكفى 3 أشهر

محمد مجدي 12:12 م, الأثنين, 10 يناير 22

«مطاحن مصر الوسطى»: إنشاء صومعتين فى المنيا وبني سويف بتكلفة 180 مليون جنيه

محمد مجدي 12:01 م, الأثنين, 10 يناير 22

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 10-1-2022 وثبات عيار 21

عمر سالم 11:12 ص, الأثنين, 10 يناير 22

انخفاض معدل التضخم الشهرى بنسبة -0.2% فى ديسمبر الماضي

سمر السيد 10:59 ص, الأثنين, 10 يناير 22