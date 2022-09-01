أسعار الذهب اليوم في مصر 1-9-2022.. وعيار 21 يواصل خسائره

أكد نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية لـالمال” هبوط سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن بشكل ملحوظ وخسارتها أكثر من 20 دولار للاوقية ، تسبب في انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1-9-2022 بشكل ملحوظ نهاية تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وأوضح عضو شعبة الذهب ، أن جرام المعدن الأصفر فقد نحو جنيهين ، ليتراجع سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1100 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا و التى سجلت 1002 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1256 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ بعد ثبات يومان ، ليسجل 1256 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1100 جنيه)

كما انهار سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر مع انخفاض اوقية الذهب ليتراجع نحو 2 جنيها ليبلغ 1100 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (942 جنيهًا)

وتأثرت ايضا بتراجع سعر اوقية الذهب لينخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا ليسجل 942 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8800 جنيه)

فيما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 16 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8800 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانخفض سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38936 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.256 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبط سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1698 دولار مساء اليوم.