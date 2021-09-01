اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 1-9-2021.. وعيار 21 يسجل 790 جنيها

مع صعود سعر الذهب في بورصة المعادن عالميا
عمر سالم 4:24 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 4:24 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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ارتفاع جديد شهدته أوقية الذهب بشكل طفيف وسط تذبذب في التعاملات صعودا وهبوطا خلال منتصف تعاملات بورصة المعادن العالمية الآن ، لتتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-9-2021 بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية.

وربح سعر الذهب الآن في مصر نحو جنيه واحد ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 790 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات اليوم الصباحيه التى سجلت 789 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب جديد
الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-9-2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 903 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيها)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 790 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده محليا ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لنحو 6320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27996 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1815 دولارا.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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