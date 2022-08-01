أسعار الذهب اليوم في مصر 1-8-2022.. واشتعال عيار 21

مستويات مرتفعة يشهدها سعر الذهب عالميًّا في ظل تحرك الطلب على المعدِن بتعاملات البورصة العالمية للمعادن، يصاحبها صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-8-2022 بالتعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلي على مستوى الجمهورية.

كشف نادي نجيب، أحد تجار الذهب، عن ارتفاع جديد بقيمة 5 جنيهات للجرام، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، وخاصة في الوجهين البحري والقبلي، الآن نحو 1035 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعاره صباحًا التى سجلت 1030 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية.

سعر جرام الذهب اليوم

ويسجل المعدن الأصفر مستويات هي الأعلى منذ يونيو الماضي، فيما ترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-8-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1181 جنيهًا)

مكاسب كبيره حققها سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى سعرًا في مصر، خلال التعاملات الآن ليبلغ 1181 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1035 جنيهًا)

أما العيار الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر فقد سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 1035 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (885 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا، بشكل ملحوظ ليبلغ 885 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8280 جنيهًا)

كما تحرّك سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ نحو 8280 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 36611 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.181 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما شهدت سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود بشكل كبير خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1769 دولارًا.