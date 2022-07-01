أسعار الذهب اليوم في مصر 1-7-2022 .. عيار 21 يقفز 4 جنيهات

تذبذب وعدم استقرار في سعر أوقية الذهب اليوم في تداولات بورصة المعادن العالمية، بعد إرتفاعها مساءً نحو 9 دولارات، ويقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-7-2022 في التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلي على مستوي الجمهورية.

وأكد مسئولون في شعبة الذهب صعوبة توقع مسار المعدن الأصفر في ظل التقلبات الدولية والجيوسياسية، موضحين أن سعر الذهب إرتفاع حوالى 4 جنيهات ليسجل جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوي الجمهورية نحو 990 جنيهًا للجرام، مقارنة بالصباح التى سجلت 986 جنيهًا، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-7-2022 في التعاملات المسائية :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1135 جنيها)

4 جنيهات قيمة الزيادة في سعر جرام الذهب عيار 24، وهو أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1135 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (990 جنيهًا)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات، ليبلغ 990 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا بشكل ملحوظ ليبلغ 850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7920 جنيهًا)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 7920 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35185 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.135 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما شهدت سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود بشكل كبير خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1805 دولارات بعد انخفاضها صباح اليوم لأدنى مستوي في شهر عند 1794 دولارًا للاوقية.