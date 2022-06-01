أسعار الذهب اليوم في مصر 1-6-2022.. وعيار 21 يسجل 1010 جنيهات



ثبات جديد يفرض نفسه على سعر الذهب اليوم عالميا ومحليا مع ثالث ايام التداول في البورصة العالمية للمعادن، بعد ارتفاعه منتصف اليوم ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-6-2022 في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغة مع صعوبة توقع مسار المعدن الأصفر.

وعلمت “المال” من نادي نجيب عضو شعبة الذهب أن سعر الذهب لم يشهد اى تغير بعد ارتفاعه منتصف اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1010 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال منتصف اليوم، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 70-120 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 1-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1155 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1010 جنيه)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 1010 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (876 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 876 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8080 جنيه)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35805 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا ثبتلال التعاملات اليوم نحو 1845 دولارًا للاوقية

وتسود حالة من التخبط في الاسواق العالمية والمحليه على خلفيه عدم استقرار سعر الدولار عالميا وامام الجنية بالاضافة الى اختلاف العرض والطلب