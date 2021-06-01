اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 1-6-2021 وعيار 21 يقفز ليسجل 819 جنيها

بعد صعود الجرام بنحو جنيها الآن
عمر سالم 4:06 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 4:06 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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واصلت أوقية الذهب الصعود المتواصل بشكل طفيف في بورصة المعادن العالمية، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-6-2021 ، بشكل طفيف في منتصف تعاملاتها اليومية المسائية بمحالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقاً ، إن سعر الذهب اليوم في مصر ارتفع بقيمة جنيها للجرام بعد صعوده صباحا بنحو جنيهان للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين القبلي والبحري ليسجل نحو 819 جنيها ، مقابل أسعاره أمس في الصاغة والتى سجلت 818 جنيها ، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب

 وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-6–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (935 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 935 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (819 جنيها)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا بشكل ملحوظ ليبلغ الجرام نحو 819 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (703 جنيهات)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 703 جنيهات فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6552 جنيهًا)

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية نحو 6552 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28985 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 935 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1909 دولارات ببداية التعاملات.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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