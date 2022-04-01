سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-4-2022 تراجعا قويا في نهاية تعاملات اليوم بسوق الصاغة في محتلف المحافظات ، مع خسارة أوقية الذهب نحو 16 دولارا بتعاملات البورصة العالمية للمعادن في آخر أيام التداول ليستمر في مستوياته بسبب تذبذب أداء المعدن الأصفر.

ويأتي التراجع القوي كأكبر تراجع على مدار الأسبوع ، إذ فقد جرام الذهب نحو 10 جنيهات في آخر اليوم ، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 970 جنيها، مقارنة مع سعره صباحا التى سجلت 980 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1112 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1112 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (970 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط أوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 970 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (833 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 833 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7760 جنيها)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 7760 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 بنحو 34470 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.112 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1920 دولارا بنهاية اليوم