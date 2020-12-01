أسعار الذهب اليوم في مصر 1-12-2020 وصعود عيار 21

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-12-2020، الصعود مجددا وبشكل كبير بعد انخفاضها المتتالى خلال الايام الماضية ليعاود الصعود مجددا، في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية الخاصة بالصاغة في مصر ، بعد ارتفاع في سعر اوقية الذهب بالبورصة العالمية للمعادن.

وانخفض سعر الذهب في مصر بنحو 50 جنيها في الجرام خلال النصف الثاني من نوفمبر ، فيما سجل سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا، ارتفاعا بنحو 7 جنيهات اليوم، حيث بلغ اليوم 781 جنيهًا، مقارنة بأسعارها خلال تعاملات أمس والتى سجلت 774 جنيها علما بأن تلك الأسعار غير شاملة المصنعية.

وتنشر المال في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-12-2020

سعر جرام الذهب عيار 24 (892 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 صعودا فى تعاملات اليوم عند 892 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (781 جنيهًا)

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 781 جنيهًا للجرام وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 عند 672 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب اليوم (6248 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6248 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجلت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1792 دولارًا.

صعود سعر الذهب مع انهيار الطلب

وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، ان الذهب سيأخذ اتجاه صعود في الوقت الحالي مع انتهاء فترة جني الارباح وهبوطه الشديد خلال الايام الماضية بقوة ، لكنه اكد صعوبة توقع استمرار الصعود.

واوضح للمال إنه لا يوجد إقبال بشكل شبه تام لشراء أو بيع الذهب خلال الفترة الحالية وأن اهتمام المواطنين ينصب على الدواء والأكل واللبس والتعليم.

وأوضح ان زيادة الاصابات بفيروس كورونا يساهم في زيادة الطلب على المعدن الاصفر ، بالاضافة الي أن مقتل عالم نووي إيراني وإرسال أمريكا مدمرة بحرية للشرق الأوسط قد يزيد الوضع سخونة ويساهم في زيادة الطلب على الذهب لدى المستثمرين والاستثمار في المعدن الأصفر.

ويزداد الطلب على الذهب عند الأزمات الدولية خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط، لاسيما أن الذهب يعد ملاذا آمنا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات الاقتصادية.

وأكدت شعبة الذهب أن سعر الذهب في مصر يتأثر ارتفاعات وهبوطا طبقا لعدد من العوامل؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حاليًّا، وكلما ارتفع محليا زاد سعر الذهب بقوة.