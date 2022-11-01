أسعار الذهب اليوم في مصر 1-11-2022 بعد ارتفاع سعر الدولار

شهد سعر الذهب اليوم عالميا ثبات ملحظ في التداول بالبورصة العالمية للمعادن بعد ارتفاعه الطفيف صباحا ، كما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-11-2022 في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغه في ظل ترقب سعر الدولار امام الجنيه.

وشهد سعر الجرام انخفاض عنيف امس وصباح اليوم بقيمة 20 جنيها لكل جرام ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1210 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره صباحا ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر مع ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1386 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 1386 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1210 جنيه)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1210 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 1037 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 مساءا الأقل تكلفة ليبلغ 1037 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9680 جنيه)

فيما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9680 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43966 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.386 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل ثبات في التعاملات ليبلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 1644 دولارًا للاوقية

وتسود حالة من التخبط في الاسواق العالمية بعد ترقبا لقرارات الفيدرالي الامريكي حول سعر الفائدة بالاضافة الى تذبذب سعر الذهب محليا نتيجة ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه