أسعار الذهب اليوم في مصر 1-11-2021 وارتفاع عيار 21 جنيهين

سجلت أسعار أوقية الذهب ارتفاعا ملحوظا بنهاية اليوم في ظل اتجاه صعودي للمعدن الأصفر في التعاملات في تداولات البورصة المعادن العالمية الان ، ويصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-11-2021 في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية.

وشهدت جرام الذهب في مصر ارتفاعا الان بقيمة جنيهان ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 781 جنيه للجرام، بعد استقراره على مدار 3 ايام ومقارنة بأسعاره صباحا التى سجلت 779 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

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وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (892 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 892 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (781 جنيه)

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 والذي سجل صعودا بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 781 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (670 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 670 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6248 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6248 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27652 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 891 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1791 دولار.

ويستفيد سعر الذهب من تراجع سعر الدولار عالميا مما يقفز بالاوقية عالميا ويرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين.