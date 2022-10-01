أسعار الذهب اليوم في مصر 1-10-2022.. وارتفاع عيار 21

أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب اليوم عالميا ، لتواصل أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-10-2022 ارتفاعاتها الملحوظة في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع استمرار الطلب على المعدن في السوق المحلية.

وعلمت المال أن سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي سجل مستوى مرتفعا لليوم الثالث ليبلغ حوالى 1131 جنيها، مقارنة بأسعاره أمس التي سجلت 1130 جنيها غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-10-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1292 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا طفيفا صباح اليوم ، ليبلغ 1292 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1131 جنيها)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته المرتفعة كباقي الأعيرة في التعاملات ليبلغ 1131 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (966 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة نحو جنيهين ، ليسجل 966 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 9048 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 9048 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 خلال التعاملات لترتفع وتسجل نحو 40063 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا بنهاية تعاملات مساء أمس إلى نحو 1664 دولارا بعد أن استفادت الأوقية من هبوط سعر الدولار واشتعال الأزمة الأوكرانية الروسية مجددا.