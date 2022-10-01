أسعار الذهب اليوم في مصر 1-10-2022 تنخفض بقوة وعيار 21 يتراجع 13 جنيها

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة عن تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-10-2022 بواقع 13 جنيها للجرام الواحد في مختلف المحافظات بسوق الصاغة مع هبوط الأوقية عالميا وتراجع الطلب على المعدن الأصفر محليا.

وأضافت الشعبة أن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 سجلت حوالي 1117 جنيهاً للجرام الواحد ، بعد تسجيلها أمس حوالي 1130 جنيها للجرام الواحد بدون مصنعية والتى تختلف من عيار لآخر نتيجة التشكيل الذي يتم على كل قطعة، ويعد عيار 18 هو الأعلى مصنعية نظراً لكثرة التشكيل في تلك المشغولات.

سعر الذهب

وتنشر المال في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-10-2022 : –

سعر جرام الذهب عيار 24 (1277 جنيها)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 1277 جنيها بدون مصنعية في التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 21 (1117 جنيها)

اما عن العيار الأكثر مبيعا في مصر في سجل حوالي 1117 جنيهاً للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18 (958 جنيها)

كما بلغ العيار الأكثر مبيعا في الوجه البحري والقاهرة حوالي 958 جنيهاً للجرام بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 14 (746 جنيها)

فيما سجل العيار الأقل مبيعا في مصر في الوقت الحالي فقد بلغ حوالي 746 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب اليوم (8936 جنيها)

وانخفضت قيمة سعر الجنيه الذهب حوالي 104 جنيهات ليسجل حوالي 8936 جنيها منتصف التعاملات

سعر أوقية الذهب عيار 24

وأغلقت البورصة العالمية تعاملاتها على ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا عند نحو 1664 دولارا بعد أن استفادت الأوقية من هبوط سعر الدولار واشتعال الأزمة الأوكرانية الروسية مجددا.

ويتأثر سعر الذهب اليوم في مصر بعدد من العوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه، والعرض والطلب بالسوق المحلية، وسعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية، فيما يتأثر بارتفاع الفائدة في البنوك عالمياً حيث يتجه المستثمرون إلى بيع ما لديهم من ذهب واستثمار الأموال في أدوات الاستثمار الأعلى من ناحية العائد المادي مثل الاستفادة من ارتفاع الفائدة بالبنوك، وتسبب عمليات بيع الذهب بالبورصات العالمية إلى انخفاض السعر.