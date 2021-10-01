أسعار الذهب اليوم في مصر 1-10-2021 وعيار 21 يسجل 771 جنيها

أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليومية على استقرار في أسعار الذهب، ويستقر معها أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-10-2021 بشكل ملحوظ نهاية تعاملات المسائية، في سوق الصاغة المحلية ما يساعد علي جذب الطلب محليا.

وربح سعر الذهب صباح اليوم نحو 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 771 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملاته الصباحية، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من محل لاخر طبقا للتشكيل في المعدن. الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-10-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (882 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة طول التعاملات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 882 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (771 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا بشكل متواصل بعد انهياره في التعاملات ليبلغ 771 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا وسجل استقرارا في السوق محليا ليسجل 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6168 جنيها)

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ويسجل نحو 6168 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 ثباتا ليسجل نحو 27343 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 882 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1754 دولارا.

واستفاد سعر الذهب بهبوط سعر الدولار عالميا ليجذب الاستثمار في الملاذ الامن لتربح الاوقية عالميا نحو 30 دولارا