أسعار الذهب اليوم في مصر 1-1-2022.. وعيار 21 يواصل الصعود بقوة

أغلقت بورصة المعادن العالمية أبوابها أمام المستثمرين اليوم للإجازة الأسبوعية، على صعود كبير في سعر الذهب اليوم، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-1-2022، في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية بعد صعود مستمر منذ صباح اليوم في أول أيام العام الجديد 2022 وسط توقعات بمواصلة الارتفاع عالميًّا.

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، إن سعر الذهب في مصر ربح على مدار اليوم نحو 3 جنيهات، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 799 جنيهًا للجرام، بعد صعود في تعاملات اليوم، الصباحية حيث سجلت 798 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-1-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (912 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعًا بشكل قوي ليربح اليوم 3 جنيهات بشكل طفيف ليسجل 912 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (799 جنيهًا)

فيما قفزت أيضًا أسعار جرام الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 5 جنيهات للجرام في التعاملات ليبلغ 799 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (685 جنيهًا)

كما ارتفع بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليًّا ليسجل 685 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6392 جنيهًا)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الآن نحو 8 جنيهات ليسجل حوالي 6392 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28272 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 912 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بسعر أوقية الذهب عالميًّا بعدما شهدت ارتفاعًا نتيجة المخاوف من متحور أوميكرون لتنهي عام 2021 على صعود.