أسعار الذهب اليوم في مصر يقفز مجددا.. عيار 21 يرتفع 70 جنيها منتصف التداولات

ارتفاع جديد ومفاجئ في أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-5-2023 في منتصف تعاملات سوق الصاغة بنحو 70 جنيها للجرام مع صعود سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية في اخر ايام التداولات

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-5-2023

ارتفع في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 21 الي مستويات 2300 جنيه للجرام غير شامل المصنعية

وقفز منتصف تداولات اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الاكثر مبيعا بالقاهرة لمستويات 1995 جنيها للجرام بدون مصنعية.

اما عن سعر الذهب الاعلى في مصر وهو عيار 24 يسجل 2670 جنيها للجرام .

وارتفع بشكل قوي سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ 18400 جنيها بدون المصنعية.

وشهد أسعار الذهب في مصر منذ جلسة الأمس تذبذب بسوق الصاغة ، بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية وتراجعه في السوق الموازية.

يشهد الذهب استقرار في الأسواق في الفترة الحالية واعتدال في الطلب الذي يعد المحرك الأول لأسواق الذهب خلال هذه الفترة، وذلك منذ أن فقد الذهب 600 جنيه منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، الأمر الذي دفع المشاركين في الأسواق إلى التأني قبل الاستثمار وهو ما أدى إلى تراجع الذهب.

مؤشر الخوف لدى الأسواق تراجع قليلاً بعد قرار البنك المركزي المصري يوم أمس بتثبيت أسعار الفائدة عند 18.75% لسعر العملية الرئيسية، وتثبيت كل من الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.25% و19.25% على التوالي.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يتداول بشكل رسمي في البنوك عند 30.95 جنيه لكل دولار، بينما تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية الأمر الذي ساعد الجنيه على التعافي.

أيضاً ارتفعت العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم للجنيه المصري لأجل شهر واحد بنسبة 2.4% يوم الخميس لتصل إلى 31.8 جنيه لكل دولار وهو أفضل أداء للجنيه منذ 2 مارس الماضي.

ساعد هذا التطور الإيجابي في مستويات الجنيه المصري إلى زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب خاصة بعد أن امتصت أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة سيولة نقدية كبيرة ناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%، الأمر الذي دفع الطلب على الذهب إلى التراجع مع تراجع السيولة النقدية.

هذا قد قامت الحكومة المصرية بتنشيط برنامج الطروحات لشركاتها من جديد بعملية بيع حصة بنسبة 10% في الشركة المصرية للاتصالات في صفقة بقيمة 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإعلان عن تحضير البنك المركزي المصري للتخارج من المصرف المتحد ضمن برنامج الطروحات