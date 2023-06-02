أسعار الذهب اليوم في مصر يخسر 10 جنيهات في نهاية التداولات 2-6-2023

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-6-2023 في نهاية تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات متأثرة بإنهاء بورصة المعادن الدولية تعاملاتها الاسبوعية على هبوط سعر اوقية الذهب نتيجة عملية جني الأرباح ليفقد المعدن أرباحه التى حققها على مدار الأسبوع.

وخسر سعر الذهب نحو 10 جنيهات من قيمته في نهاية التعاملات المسائية، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2350 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 2360 جنيها دون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2690 جنيها)

وتأثرت أسعار جرام الذهب عيار 24 مساءا في مصر بشكل ملحوظ ، ليهبط ويسجل 2690 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2350 جنيها)

كما تراجع في نهاية التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2350 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2020 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاضا بشكل طفيف ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2020 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد 80 جنيها من قيمته ويسجل نحو 18800 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 83390 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.690 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1948 دولارا.