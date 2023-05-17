أسعار الذهب اليوم في مصر يتراجع مجددا.. عيار 21 يخسر 580 جنيها خلال مايو

تراجع مستمر في أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-5-2023 بشكل متواصل تحت ضغط سلبي دفعها إلى التراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة ليفقد الجرام نحو 580 جنيها من قيمته خلال الشهر الجاري.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-5-2023

سعر الذهب

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الى مستويات هي الاقل منذ ابريل الماضي ليسجل 2220 جنيها للجرام

اما عن سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل نحو 1900 جنيها للجرام وهو العيار الاكثر طلبا في الوجه البحري.

فيما انخفض ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لمستويات تلامس 17.760 ألف جنيه ويصل وزنه الى 8 جرامات ذهب عيار 21

سعر سبيكة الذهب اليوم سجل نحو 78585 جنيها للسبيكة في مصر.

ويأتي التراجع الكبير بعد المستويات التاريخية التي سجلها الذهب مؤخراً والتي رآها البعض مبالغ فيها ولا تمثل السعر الحقيقي للذهب لتتراجع الأسعار بعدها وتستمر في الأداء السلبي حتى الآن.

انخفض الذهب بنسبة 20% منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام في وقت قصير الأمر، ولكن يبقى حتى الآن هذا الانخفاض الكبير في الأسعار تصحيح سلبي بعد الارتفاعات الحادة التي شاهدناها خاصة أن العوامل التي ساعدت على ارتفاع الذهب الأخير تبقى دون تغير.

ويرجع الهبوط القوي في أسعار الذهب اليوم في مصر وامس في سوق الصاغة الى انخفاض أسعار الأونصة العالمية تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، هذا بالإضافة إلى صدور بيان رسمي يوضح كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الواردات من الذهب القادمة من الخارج، الأمر الذي أعاد الثقة في الأسواق بشأن استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

مبادرة الغاء الجمارك والرسوم عن واردات الذهب لمدة 6 أشهر تعمل على زيادة المعروض من الخام في الأسواق وبالتالي موازنة الطلب المرتفع على الذهب الفترة الأخيرة بسبب المخاوف من التضخم وإمكانية خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.

أيضاً إطلاق أول صندوق استثماري للذهب في مصر كان له صدى جيد في الأسواق ويتابع شريحة عريضة من أسواق الذهب آلية عمل الصندوق وكيفية الاستثمار فيه كونه يفتح الباب أمام المواطنين أصحاب المدخرات القليلة لإمكانية الاستثمار في أسواق الذهب، ودون الحاجة لامتلاكه بشكل فعلي وهو ما تسبب المزيد من الهدوء في عمليات تسعير الذهب في الأسواق.

الجدير بالذكر أنه وبعد التراجع الحالي في أسعار الذهب تقترب الأسواق المحلية من التسعير وفقاً للأسواق العالمية من جديد وهو ما قد يعيد الطلب على الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة بعد أن يتأكد العديدين من منطقية أسعار الذهب.