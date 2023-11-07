أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 24 يقترب من 3000 جنيه للجرام

اعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-11-2023 في سوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع هبوط سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية بقيمة 10 دولارات للاوقية.

وكشفت مصادر ان تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية ساهم في تحرك سعر الذهب بنحو 15 جنيها للجرام ، ليصعد سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر لنحو 2615 جنيه للجرام ، مقارنة بسعر الجرام امس 2600 جنيها ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2990 جنيها)

زيادة جديدة قي سعر الذهب عيار 24 بشكل طفيف في التداولات المسائية ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 2990 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2615 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مدار اليوم مستفيدا من صعود سعر الدولار ، ليبلغ الجرام ليبلغ 2615 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2240 جنيهًا)

ايضا صعود ملحوظ في سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 2240 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20920 جنيه)

مكاسب جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 120 جنيها ليبلغ نحو 20920 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 92690 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.990 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

شهدت البورصة العالمية للمعادن انخفاض جديد في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ لتسجل نحو 1966 دولار .