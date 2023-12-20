أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل جنونه ويسجل مستوى تاريخيا جديدا

بدأت أسواق الصاغة بالمحافظات تداولاتها الصباحية على اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-12-2023 على خلفية صعود سعر الدولار في السوق، رغم انخفاض سعر الأوقية في البورصات العالمية في ثالث أيام جلساتها ال

الأسبوعية.

صعود جديد بقيمة 15 جنيهات سجلها سعر الجرام في مصر ، وعدم تأثر السعر محليا بنظيره العالمي، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستويات 2965 جنيها غير شامل المصنعية بسوق الصاغة مقارنة مع 2950 جنيها مساء أمس.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-12-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3389 جنيها)

وارتفع بداية اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 3389 جنيها، كما أنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2965 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اشتعاله في سوق الصاغة ليبلغ 2965 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2541 جنيهًا)

مستوي تاريخي جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 18 بعد ارتفاعه ليحقق مكاسب 15 جنيهات ليبلغ نحو 2541 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23720 جنيها)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر أرباح بقيمة 120 جنيها ليصل إلى مستويات 23720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد مجددا سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المحلي لتبلغ 105059 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.389 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعلى العكس من سعر الذهب محليا فقد انخفضت اوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن نتيجة صعود سعر الدولار، لتبلغ سعر الأوقية 2039 دولارا.