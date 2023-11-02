أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يواصل تراجعه بسوق الصاغة

كشفت مصادر في سوق الصاغة عن انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-11-2023 في تعاملات اليوم الصباحية ليفقد المكاسب التى حققها المعدن الأصفر مطلع الاسبوع بالتزامن مع هدوء سعر اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن خلال جلسة اليوم

وأضافت المصادر للمال ، أن الجرام فقد 5 جنيها صباحا ، ومازال المعدن الأصفر محليا يحتاج لأي محفزات تدفعها للصعود ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2545 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 2550 جنيها للجرام بدون احتساب المصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 ( 2910 جنيها)

هبوط جديد في سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ ، مع هدوء الطلب علي المعدن، ليسجل 2910 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2545 جنيه)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنحو 5 جنيها من قيمته في التداولات ليبلغ 2545 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2180 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فقد تراجع بالتداولات الصباحية ليبلغ الأقل سعرا في مصر نحو 2180 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20360 جنيه)

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر هبوط ليخسر 40 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 20360 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وشهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 انخفاض عالميا ومحليا لتسجل في سوق الصاغة نحو 90210 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما انخفض خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.910 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1983 دولار.