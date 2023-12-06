أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يواصل الهبوط ويخسر 20 جنيهًا

خسائر جديدة تكبدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 6-12-2023 في التداولات الصباحية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات متأثرة بتذبذب سعر الدولار في السوق الموازية ، بالاضافة إلى أنخفاض كبير في سعر الاونصة في تداولات بورصة المعادن الدولية على خلفية عملية جني الأرباح.

وشهد سعر الجرام في مصر هبوط جديد مطلع اليوم بنحو 20 جنيها من قيمته ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2770 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء امس البالغ 2790 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 6-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3166 جنيها)

وعلمت المال ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع صباحا في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2910 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2770 جنيه)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 علي خلفية هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2770 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2374 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ملحوظا ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2374 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20360 جنيه)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد 160 جنيها من قيمته ويسجل نحو 22160 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 98146 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 3.166 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2022 دولار وسط ترقب في الاسواق العالمية